Боже, как мило! Вы только посмотрите, какой подарок Трамп подарил лидеру КНДР

По словам источников в Вашингтоне, Трамп и Ким обсуждали песню британского исполнителя во время встречи в Сингапуре в июне. Лидер КНДР напомнил, что Трамп называл его «человеком-ракетой», когда двусторонние отношения были напряженными в 2017 году. Тогда американский лидер спросил, знает ли Ким песню с таким названием, на что тот ответил: «Нет».

Хозяин Белого дома попросил госсекретаря Майка Помпео передать председателю КНДР диск и послание, когда тот будет в Северной Корее.

Отмечается также, что подарок должен напомнить Ким Чен Ыну о договоренности о денуклеаризации, которую стороны подписали во время саммита.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео в третий раз прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить программу денуклеаризации Корейского полуострова, о которой лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня, передает Reuters. В термин «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.