Сегодня у этого знака Зодиака день будет самым лучшим! Ему можно только позавидовать

Возможны трудности в работе и реализации планов, многим придется исправлять ошибки прошлого или решать проблемы, возникшие по вине других людей. Очень важно сотрудничество, причем основанное на равноправии, совместном принятии решений, справедливом распределении ответственности; попытки манипулировать окружающими, заставить их действовать в ваших интересах не принесут ожидаемых результатов и лишь спровоцируют разногласия. «Больной» темой дня станет распределение финансов; не осуждайте расходы других и старайтесь быть благоразумны в тратах, чтобы и к вам не возникло претензий, пишет Dvorec.ru.
Овен
Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Он подходит для общения с любимым человеком, романтических знакомств. Улучшается настроение, ладить с людьми будет нетрудно, приятным будет общество родственников и старых знакомых. Хорош день и для поездок, которые будут легкими и приятными. Начиная путешествие в этот день, вы впускаете в свою жизнь приключения и новые впечатления.
Прогресс в профессиональных делах пока заставляет себя ждать. Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств, которое отрицательно скажется на вашем финансовом положении. Сложно будет принять решения, касающиеся покупок и расходов; не позволяйте окружающим торопить вас, старайтесь сопротивляться внешним влияниям.
Телец
День откроет перед Тельцами новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется отказаться от привычной линии поведения. Очень полезным может оказаться пример других людей; те, кто умеет учиться на чужих ошибках, смогут избежать собственных. Многие склонны преувеличивать свои финансовые возможности, приобретать вещи, без которых в данный момент вполне можно обойтись. Новые знакомства требуют разборчивости; не позволяйте себе слишком увлекаться и терять голову.
Влюбленные будут рады обществу друг друга и наверняка найдут способ отлично провести время. Хорошо пройдут семейные праздники, приятными будут встречи в узком кругу. Поездки будут утомительными, но очень увлекательными.
Близнецы
Благоприятный день для решения семейных проблем, общения с родственниками, помощи родителям и заботы о детях. Вы готовы к компромиссам и наверняка сможете найти общий язык с любимым человеком; значительно улучшатся отношения в парах, в недавнем прошлом часто ссорившихся по пустякам. Не жалейте времени на обдумывание важных решений, касающихся личной жизни: сегодня вы можете совершить поступки, которые многое изменят к лучшему. Приятным и увлекательным будет общение с друзьями, не стоит отказываться от поездок на природу.
Не исключены недомогания, возможно обострение хронических заболеваний. Особенно внимательными должны быть те, кто занимается физическим трудом или имеет дело со сложными бытовыми приборами.
Рак
Стоит уделить побольше внимания романтическим и семейным отношениям, быть внимательнее к родственникам и друзьям. Вас наверняка порадуют события личной жизни; можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком своими сомнениями и тревогами, ссоры и разногласия маловероятны. Ваше здоровье уязвимо, лучше отказаться от занятий, которые могут спровоцировать обострение хронических заболеваний; иммунитет несколько снижен.
Деловая активность не будет высокой, но ситуация в профессиональной сфере такова, что подвигов от вас и не требуется. Не вступайте в конкурентную борьбу и избегайте поступков, которые могут навредить вашей репутации. Есть шанс найти людей, которые помогут вам в реализации оригинальных идей.
Лев
День приятных мелочей, которые могут оказаться полезными для реализации масштабных планов. Старайтесь обращать внимание на все, что происходит вокруг, не стесняйтесь проявлять любознательность и задавать вопросы. Можно получить очень полезную информацию, а также сделать выводы, которые будут полезны не только вам, но и окружающим. Велика вероятность удачных покупок и инвестиций, а также поездок, которые оставят приятные впечатления.
В личных отношениях полезными будут решительность и активность. Смело берите на себя ответственность, совершайте поступки, которые могут казаться окружающим опрометчивыми, и признавайтесь в своих чувствах. Серьезные проблемы в семье вряд ли возникнут, а с мелкими трудностями вы справитесь играючи.
Дева
Этот день вряд ли откроет перед вами новые возможности. Но, к счастью, не будет он щедрым и на препятствия, возникающие на вашем пути. Придерживаясь избранной линии поведения, вы сможете добиться многого, однако излишняя откровенность в общении с влиятельными людьми вряд ли будет способствовать реализации ваших планов. Вообще, делиться своими идеями и замыслами нужно очень осторожно: сегодня вы скорее найдете недоброжелателей и конкурентов, чем единомышленников и партнеров. Будьте внимательны в поездках и при контактах с иностранцами.
Личные отношения вряд ли заставят вас беспокоиться; порядок в семейных делах и понимание любимого человека будут радовать и вселять оптимизм. В свободное время выбирайте занятия, требующие минимальных физических усилий и не связанные с риском, поскольку проблемы со здоровьем не исключены.
Весы
Не все события оправдают ваши ожидания; элемент непредсказуемости в профессиональной деятельности затруднит решение тех задач, с которыми вы раньше справлялись играючи. А потому положитесь на свою способность импровизировать и не пытайтесь во что бы то ни стало сохранить привычную линию поведения. Велика вероятность приятных сюрпризов и подарков.
В личной жизни складывается ситуация, требующая от вас силы воли и уверенности в себе. Не ждите, что любимый человек сам догадается о ваших желаниях – пришло время не только заявить о них открыто, но и начать активно действовать. Многие поступки, совершенные вами сегодня, будут одобрены родственниками и друзьями, а некоторые даже позволят восстановить отношения, которые недавно казались безнадежно испорченными.
Скорпион
Вам улыбается удача – и не только она. Сегодня вы наверняка сможете привлечь внимание симпатичного вам человека, расположить к себе того, кто вам интересен. Прекрасный день для начала романтических отношений; звезды обещают предоставить вам достаточно возможностей для желанных перемен в личной жизни. Легко будет найти общий язык с иностранцами, для многих станет актуальным вопрос о смене места жительства.
Стабильность в профессиональных делах позволяет идти к цели, придерживаясь избранного пути. Пользуйтесь проверенными методами, не тратя время на эксперименты. Творческий поиск может показаться очень увлекательным, но наверняка отвлечет вас от решения насущных проблем.
Стрелец
День решения многих проблем. Ситуация, внушавшая вам опасения и тревогу, входит в нормальное русло, налаживаются отношения с окружающими. Порадуют поездки, приятный сюрприз могут преподнести старые знакомые. Вы успеете многое благодаря правильно расставленным приоритетам и помощи единомышленников; однако не отвергайте интересные предложения, даже если они не совпадают с вашими планами.
В сфере личных отношений возможны приятные неожиданности. Поступки любимого человека порадуют, и, если вы не станете скрывать своих чувств, появится возможность оставить в прошлом многие разногласия. Новое знакомство может быть завязано в весьма оригинальной обстановке, на первый взгляд, вовсе не располагающей к романтике.
Козерог
Весьма удачный день, обещающий проявление позитивных тенденций во всех сферах жизни. Не возникнет проблем в работе, легко будут решены вопросы, касающиеся имущества и недвижимости, возможно также получение значительной суммы денег. Оправданы любые расходы и покупки, которые будут одобрены вашими близкими людьми, в решении домашних проблем примут участие все члены семьи.
Вы настроены романтично, и вряд ли этого не заметит человек, к которому вы неравнодушны. Это день, когда даже в стабильных, проверенных временем отношениях появится нечто, способствующее единению партнеров и росту взаимопонимания между ними. Порадуют незапланированные визиты друзей и родственников.
Водолей
Придется заниматься неинтересными и трудными делами, а порой еще и чужими. Деваться некуда – возьмитесь за работу с тем усердием, которое проявляете обычно, и постарайтесь справиться с ней как можно быстрее, чтобы осталось время на более приятные занятия. Любители откладывать решение сложных проблем на неопределенный срок рискуют столкнуться с неприятностями, если не станут сопротивляться этой пагубной склонности.
Подобного подхода требует и состояние личных дел. Не отказывайтесь от обсуждения болезненных тем – чем раньше вы справитесь с проблемами, тем быстрее будет достигнута гармония. Можно не сомневаться, что любимый человек будет к вам снисходителен, даже если у него есть поводы для обид – стоит ответить тем же.
Рыбы
Вероятен прогресс во многих делах, однако вам следует помнить, что чрезмерная активность может привести к переутомлению и недомоганию – ваш жизненный потенциал снижен, следует быть внимательнее к своему здоровью. Несмотря на некоторые недоразумения, вы сможете сохранить хорошее настроение и получить удовольствие от общения с новыми знакомыми.
В личной жизни возможны осложнения, непросто будет достичь взаимопонимания с любимым человеком. Разочарования грозят тем, чей роман только начинается, стабильные же пары могут пострадать от действий недоброжелателей, негативных внешних влияний. Уделите внимание детям и старайтесь не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.