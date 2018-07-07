Сегодня у этого знака Зодиака день будет самым лучшим! Ему можно только позавидовать

Овен

Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Он подходит для общения с любимым человеком, романтических знакомств. Улучшается настроение, ладить с людьми будет нетрудно, приятным будет общество родственников и старых знакомых. Хорош день и для поездок, которые будут легкими и приятными. Начиная путешествие в этот день, вы впускаете в свою жизнь приключения и новые впечатления.

Прогресс в профессиональных делах пока заставляет себя ждать. Возможно неблагоприятное стечение обстоятельств, которое отрицательно скажется на вашем финансовом положении. Сложно будет принять решения, касающиеся покупок и расходов; не позволяйте окружающим торопить вас, старайтесь сопротивляться внешним влияниям.

Телец

День откроет перед Тельцами новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется отказаться от привычной линии поведения. Очень полезным может оказаться пример других людей; те, кто умеет учиться на чужих ошибках, смогут избежать собственных. Многие склонны преувеличивать свои финансовые возможности, приобретать вещи, без которых в данный момент вполне можно обойтись. Новые знакомства требуют разборчивости; не позволяйте себе слишком увлекаться и терять голову.

Влюбленные будут рады обществу друг друга и наверняка найдут способ отлично провести время. Хорошо пройдут семейные праздники, приятными будут встречи в узком кругу. Поездки будут утомительными, но очень увлекательными.

Близнецы

Благоприятный день для решения семейных проблем, общения с родственниками, помощи родителям и заботы о детях. Вы готовы к компромиссам и наверняка сможете найти общий язык с любимым человеком; значительно улучшатся отношения в парах, в недавнем прошлом часто ссорившихся по пустякам. Не жалейте времени на обдумывание важных решений, касающихся личной жизни: сегодня вы можете совершить поступки, которые многое изменят к лучшему. Приятным и увлекательным будет общение с друзьями, не стоит отказываться от поездок на природу.

Не исключены недомогания, возможно обострение хронических заболеваний. Особенно внимательными должны быть те, кто занимается физическим трудом или имеет дело со сложными бытовыми приборами.

Рак

Стоит уделить побольше внимания романтическим и семейным отношениям, быть внимательнее к родственникам и друзьям. Вас наверняка порадуют события личной жизни; можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком своими сомнениями и тревогами, ссоры и разногласия маловероятны. Ваше здоровье уязвимо, лучше отказаться от занятий, которые могут спровоцировать обострение хронических заболеваний; иммунитет несколько снижен.

Деловая активность не будет высокой, но ситуация в профессиональной сфере такова, что подвигов от вас и не требуется. Не вступайте в конкурентную борьбу и избегайте поступков, которые могут навредить вашей репутации. Есть шанс найти людей, которые помогут вам в реализации оригинальных идей.

Лев