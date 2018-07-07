Суперзвезда Эстонии рассказал об унижениях в армии: ведется расследование

В связи с этими утверждениями Силы обороны Эстонии начали проверку. Сам Уудо сказал в интервью Elu24, что слова его родителей об унижениях трактуют неправильно.

«Это всего лишь один смешной случай, когда ребята меня на мате вынесли за дверь, чтобы напомнить действующие в армии правила, например такие, что надо спрашивать разрешения, чтобы уйти», - описывает Уудо ситуацию, которая его до сих пор веселит.

Молодой человек сообщает, что в тот момент он не был голым, как об этом пишет желтый журнал Kroonika. «Чего-то неправильного или пыток не было, это была всего лишь шутка парней. Журналист мог неправильно понять ситуацию, поскольку ее описывала моя мать, чье материнское сердце по-видимому более чувствительно к таким вещам. В армии было здорово и парни там были крутые», - описывает ситуацию Уудо.

Пресс-секретарь Генерального штаба Сил обороны Игорь Ляпин сказал, что расследованием дела занимается старший инспектор Сил обороны, указание провести расследование дал командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас. В ходе расследования должно выясниться, отвечают ли приведенные в СМИ данные действительности или нет.