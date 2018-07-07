Обогатилась на 12 миллионов: жена «водочного короля» продала одежду в секонд-хенде

Жена российского водочного короля из списка Forbes Юрия Шефлера — бывшая модель Victoria's Secret Татьяна Ковылина тоже успешно зарабатывает деньги, пишет Супер.
Личная одежда супруги сбежавшего из России владельца группы компаний SPI, занимающейся торговлей алкогольной продукции, продается на сайте элитного секонд-хенда. Эксклюзивные платья Ulyana Sergeenko из коллекции Haute Couture, сумочки Lanvin, сарафаны Chanel, сапоги Balenciaga, свитера Hermes, клатчи Bottega Veneta и даже часы Zenith — на сайте люксового секонд-хенда продается под именем Татьяны Ковылиной. За полтора года существовании страницы под именем Татьяны было продано одежды на 12 миллионов рублей.
Супруг Татьяны Ковылиной Юрий Шефлер не живет в России уже больше 15 лет. Он уехал из страны, когда его обвинили в присвоении бывших советских алкогольных брендов. Семья живет в Европе, а год назад Шефлер приобрел в Шотландии самое дорогое в стране охотничье поместье за 31 миллион долларов. Как отмечает Forbes, Юрий Шефлер владеет недвижимостью по всему миру: у него несколько домов в Лондоне и Майами, вилла на Лазурном Берегу и два особняка в Юрмале. Компании Юрия Шефлера SPI Group принадлежат несколько ликероводочных заводов в России и Латвии. Компания владеет правами на марки Stolichnaya, Moskovskaya, «Кремлевская», «Рижский черный бальзам».
Жена Шефлера Татьяна Ковылина — бывшая модель Victoria's Secret, она принимала участие в итоговых показах марки Victoria's Secret Fashion Show в 2005-м и 2010-м годах. В браке с олигархом она родила троих детей.
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