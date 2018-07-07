Обогатилась на 12 миллионов: жена «водочного короля» продала одежду в секонд-хенде

Личная одежда супруги сбежавшего из России владельца группы компаний SPI, занимающейся торговлей алкогольной продукции, продается на сайте элитного секонд-хенда. Эксклюзивные платья Ulyana Sergeenko из коллекции Haute Couture, сумочки Lanvin, сарафаны Chanel, сапоги Balenciaga, свитера Hermes, клатчи Bottega Veneta и даже часы Zenith — на сайте люксового секонд-хенда продается под именем Татьяны Ковылиной. За полтора года существовании страницы под именем Татьяны было продано одежды на 12 миллионов рублей.

Супруг Татьяны Ковылиной Юрий Шефлер не живет в России уже больше 15 лет. Он уехал из страны, когда его обвинили в присвоении бывших советских алкогольных брендов. Семья живет в Европе, а год назад Шефлер приобрел в Шотландии самое дорогое в стране охотничье поместье за 31 миллион долларов. Как отмечает Forbes, Юрий Шефлер владеет недвижимостью по всему миру: у него несколько домов в Лондоне и Майами, вилла на Лазурном Берегу и два особняка в Юрмале. Компании Юрия Шефлера SPI Group принадлежат несколько ликероводочных заводов в России и Латвии. Компания владеет правами на марки Stolichnaya, Moskovskaya, «Кремлевская», «Рижский черный бальзам».