Лидер знаменитой группы призналась, что увлекается мазохизмом

Исполнительница призналась, что в подростковом возрасте у нее были беспорядочные связи, однако позднее у нее появился постоянный партнер. Однажды она узнала об его измене, и после одной из ссор взяла перочинный нож и сделала порезы на своей лодыжке, испытав при этом удовольствие.

"В тот момент я почувствовала себя неприкасаемой и могущественной. Я всем управляла. Более того, я испытала теплую волну комфорта и облегчения. Облегчения от ярости и беспомощности", – отметила она.

Позднее это превратилось в своего рода привычку, которую артистка скрывала от всех.

"Я начала делать это регулярно. Порезы становились глубже. Я скрывала шрамы под колготками и никогда никому об этом не рассказывала", – сказала Мэнсон.

Избавиться от нездорового увлечения ей помог разрыв отношений и то, что она нашла любящего человека. Позднее, во время одного из гастрольных туров, тяга появилась вновь.