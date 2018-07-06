Пт, 6.07.2018
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят с Первого канала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Лидер знаменитой группы призналась, что увлекается мазохизмом

Лидер знаменитой группы призналась, что увлекается мазохизмом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Araya Diaz / AFP

Вокалистка рок-группы Garbage Ширли Мэнсон рассказала о том, что однажды увлеклась мазохизмом и полюбила причинять себе боль настолько, что ей пришлось после с этим бороться. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на NME.

Исполнительница призналась, что в подростковом возрасте у нее были беспорядочные связи, однако позднее у нее появился постоянный партнер. Однажды она узнала об его измене, и после одной из ссор взяла перочинный нож и сделала порезы на своей лодыжке, испытав при этом удовольствие.

"В тот момент я почувствовала себя неприкасаемой и могущественной. Я всем управляла. Более того, я испытала теплую волну комфорта и облегчения. Облегчения от ярости и беспомощности", – отметила она.

Позднее это превратилось в своего рода привычку, которую артистка скрывала от всех.

"Я начала делать это регулярно. Порезы становились глубже. Я скрывала шрамы под колготками и никогда никому об этом не рассказывала", – сказала Мэнсон.

Избавиться от нездорового увлечения ей помог разрыв отношений и то, что она нашла любящего человека. Позднее, во время одного из гастрольных туров, тяга появилась вновь.

"Мне пришлось силой преодолевать раздражение и разрушительное чувство того, что я неполноценна", – призналась она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ