Видео: победитель «Евровидения-2017» представил эмоциональный клип

Отметим, что 28-летний Сальвадор с рождения был серьезно болен — у него был диагностирован порок сердца. Поэтому артист не смог принять участие в конкурсе "Евровидение-2017" на общих основаниях. Сальвадор пропустил репетиции полуфинала и прибыл в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменяла родная сестра и автор песни "Amar pelos dois" — Луиза. В декабре прошлого года Сальвадору сделали пересадку сердца.