Медовый месяц звезды «Теории большого взрыва» стал кошмаром — актриса в больнице

Американская актриса Кейли Куоко, которая вышла замуж 30 июня, провели незапланированную операцию на плече.
Кейли Куоко недавно сыграла свадьбу своей мечты — актриса сериала «Теория большого взрыва» вышла замуж за своего бойфренда прямо на конюшне в кругу родных и близких. Однако медовый месяц 32-летней звезды прошел не так гладко... Кейли оказалась на больничной койке, сообщает Mirror.
Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой она находится в больнице, а рядом с ней сидит улыбающийся муж Карл Кук. Под снимком Кейли написала: «Когда медовый месяц — это операция на плече, и ваш муж всe также выглядит счастливым на пути к выздоровлению. Спасибо, дорогой, за всю любовь и поддержку. Знаю Карла, теперь он будет публиковать много смешных фото. К счастью, с моим цветом волос всe в порядке».
Позже Карл опубликовал фотографию с плачущей женой в своем Instagram, написав: «У каждого есть своя версия, как должен проходить медовый месяц... Что ж, Кейли, твоя — просто незабываемая».
Свадьба Кейли и Карла состоялась 30 июня на конюшне недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния. Что стало причиной такой срочной госпитализации и операции, звезда не уточнила. Но, кажется, для нее самой это было полной неожиданностью, так как расстроилась она, судя по ее выражению лица на фотографиях, очень сильно.