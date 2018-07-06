Медовый месяц звезды «Теории большого взрыва» стал кошмаром — актриса в больнице

Кейли Куоко недавно сыграла свадьбу своей мечты — актриса сериала «Теория большого взрыва» вышла замуж за своего бойфренда прямо на конюшне в кругу родных и близких. Однако медовый месяц 32-летней звезды прошел не так гладко... Кейли оказалась на больничной койке, сообщает Mirror.

Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой она находится в больнице, а рядом с ней сидит улыбающийся муж Карл Кук. Под снимком Кейли написала: «Когда медовый месяц — это операция на плече, и ваш муж всe также выглядит счастливым на пути к выздоровлению. Спасибо, дорогой, за всю любовь и поддержку. Знаю Карла, теперь он будет публиковать много смешных фото. К счастью, с моим цветом волос всe в порядке».

A post shared by Karl Cook (@mrtankcook) on Jul 5, 2018 at 1:12pm PDT

Позже Карл опубликовал фотографию с плачущей женой в своем Instagram, написав: «У каждого есть своя версия, как должен проходить медовый месяц... Что ж, Кейли, твоя — просто незабываемая».