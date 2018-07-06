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  • Фото: Армин ван Бюрен устроил жаркие танцы с эстонским флагом

Фото: Армин ван Бюрен устроил жаркие танцы с эстонским флагом

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armin van buuren

ФОТО: limon.ee

Вчера, 5 июля, на Певческом поле в Таллинне в рамках фестиваля Õllesummer состоялся концерт всемирно известного диджея Армина ван Бюрена.

Под конец выступления диджей взял лежавший на своем столе сложенный эстонский флаг, залез на стол, развернул флаг и стал зажигательно двигаться в ритм музыке с флагом за своей спиной.

armin van buuren

ФОТО: limon.ee

Как стало известно несколько недель назад, райдер звезды можно назвать довольно скромным: пятизвездочная гостиница, зеркало в полный рост с подсветкой, большой холодильник, чёрные и белые полотенца. Шампанское Dom Pérignon, водка Грей Гус, диетическая кола и Red Bull без сахара, пиво - «Корона» и «Хайнекен». Самым интересным пунктом, пожалуй, является флаг, да, Армин попросил эстонский флаг за кулисы. теперь мы знаем, зачем же диджею понадобился флаг.

armin van buuren

ФОТО: limon.ee

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