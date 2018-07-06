53-летняя Сара Джессика Паркер в купальнике выглядит так же, как и двадцать лет назад

В начале июля репортеры застали Сару на пляже Монток Бич на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке. 53-летняя актриса отдыхала на берегу в лаконичном черном купальнике.

Поклонники Сары отметили, как хорошо она выглядит: «Нам бы так выглядеть в ее годы! Молодец!», «Меньше всех выпендривается, лучше всех выглядит», «Даже целлюлита и дряблости нет. Супер!», «Богиня», «Шикарная. Всегда мне нравилась».