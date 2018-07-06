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  • 53-летняя Сара Джессика Паркер в купальнике выглядит так же, как и двадцать лет назад

53-летняя Сара Джессика Паркер в купальнике выглядит так же, как и двадцать лет назад ГАЛЕРЕЯ

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Сара Джессика Паркер нечасто появляется на публике. Когда папарацци удается заснять звезду во время прогулок с семьей по Нью-Йорку, она чаще всего позирует в будничных нарядах.

В начале июля репортеры застали Сару на пляже Монток Бич на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке. 53-летняя актриса отдыхала на берегу в лаконичном черном купальнике.

Поклонники Сары отметили, как хорошо она выглядит: «Нам бы так выглядеть в ее годы! Молодец!», «Меньше всех выпендривается, лучше всех выглядит», «Даже целлюлита и дряблости нет. Супер!», «Богиня», «Шикарная. Всегда мне нравилась».

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