«Как ты могла, Алла?»: Пугачева бросила друзей в самый важный момент

"Я спросила, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, – рассказала Вайкуле. – Она сказала, что думает приехать лишь в августе. Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо. У Аллы появилась альтернатива Юрмале. Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!"

Из-за отъезда в отпуск Пугачева ответила отказом многим коллегам. Например, Александр Домогаров позвал певицу на свой юбилейный творческий вечер. "Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой, правда, ее не будет, она с детьми уехала в отпуск", – пояснил актер театра "Ленком".

Не будет артистки и на концерте-трибьюте Григория Лепса в "Олимпийском" 16 июля, хотя ее, как говорят, приглашали в любом качестве зрителя ли, участника ли. Друзья в ужасе того, как надолго Пугачева покинула Москву. "Как ты могла, Алла?", – с юмором говорят о выходке звезде коллеги.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 29, 2018 at 3:26am PDT