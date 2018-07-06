Где же Кейт? Беременная Пиппа Миддлтон с братом и мамой посетила матч Уимблдона

В свет Пиппа вышла вместе со своим младшим братом 31-летним Джеймсом Миддлтоном (кстати, как и год назад) — супруг Пиппы Джеймс Мэттьюз почему-то компанию ей не составил. На публике сестра герцогини появилась в легком кружевном платье белого цвета от Anna Mason, голубых эспадрильях на платформе и шляпе с синими помпонами. И хотя наряд был далеко не обтягивающим, ее заметно округлившегося живота он не скрыл. Впрочем, пока он выглядит совсем миниатюрно, несмотря на то что родить Пиппа, по прогнозам, должна уже в октябре. Смотрите галерею!