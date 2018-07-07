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Названа неожиданная норма продолжительности секса

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ФОТО: Vida Press

Американские ученые вычислили оптимальную продолжительность полового акта. По мнению исследователей, для достижения оргазма он должен длиться не менее 19 минут, пишет Сегодня.

Свои выводы ученые основывают на проанализированных данных о сексуальной активности 432 пар, которые пользовались специальным мобильным приложением Lovely. В целом была оценена продолжительность свыше двух тысяч половых контактов, а также – средняя удовлетворенность отношениями американцев.

В итоге оказалось, что те пары, у которых половой акт длится около 20 минут, преимущественно довольны своей личной жизнью. Что касается пар, где секс отнимает в среднем семь минут, многие из них сообщили о желании что-либо поменять в отношениях. В то же время издание отмечает, что у большинства пар он достигает только 12 минут.

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