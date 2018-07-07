Названа неожиданная норма продолжительности секса

Свои выводы ученые основывают на проанализированных данных о сексуальной активности 432 пар, которые пользовались специальным мобильным приложением Lovely. В целом была оценена продолжительность свыше двух тысяч половых контактов, а также – средняя удовлетворенность отношениями американцев.

В итоге оказалось, что те пары, у которых половой акт длится около 20 минут, преимущественно довольны своей личной жизнью. Что касается пар, где секс отнимает в среднем семь минут, многие из них сообщили о желании что-либо поменять в отношениях. В то же время издание отмечает, что у большинства пар он достигает только 12 минут.