Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова

Белоусов был безраздельно верен и предан музыке. По злой иронии судьбы именно она, хотя и косвенно, стала причиной его ранней смерти. Дело в том, что в возрасте 10 лет Женю сбила машина – он как раз шел из музыкальной школы. Возможно, не будь ее, не было бы и этого несчастного случая. А тогда мальчик упал и сильно ударился головой об асфальт. Висел буквально на волоске от смерти. Даже врачи не могли сказать, что будет с Женей, пишут Dni.

Тогда он смог выкарабкаться. Но проблемы со здоровьем сопровождали артиста всю дальнейшую жизнь. Например, в начале 1997 года он попал в институт Склифосовского с приступом острого панкреатита. Но обследование показало, что начался и некроз поджелудочной железы. Его, в свою очередь, могли спровоцировать бесконечные диеты музыканта. «Однажды он десять дней голодал, – позже вспоминала его мать Нонна Павловна. – Я ему говорила: «Женя, так нельзя! Ты же себя убиваешь». А он только отмахивался. В течение этого времени пил только чай, да и тот без сахара. К тому же он практически не ел мяса – был вегетарианцем. Да еще и курил по-черному – одну за другой!»

Из больницы артист больше не вышел. Одно время казалось, что ему полегчало, боли прекратились. Родные и гражданская жена Белоусова – Елена Савина, с которой он жил последние три года, вздохнули с облегчением. Но по словам матери певца, медики совершили страшную ошибку – вливали ему такую дозу лекарств, что организм не мог перерабатывать столько жидкости и произошло кровоизлияние в мозг. «Возможно, это случилось еще и из-за той аварии в детстве, – рассказывала мать певца. – Ведь врачи его тогда строго-настрого предупредили: голову нужно беречь, как хрусталь. Но он же мальчишка – и драки часто случались».

Белоусову была проведена экстренная операция, которая длилась около семи часов. После нее певец еще 40 дней пролежал в коме, а потом умер. Рядом с ним все время была его последняя жена Елена, и, по ее словам, Женя всего на миг пришел в себя перед смертью...