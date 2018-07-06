Охранник снял на видео в пустом торговом центре нечто странное

На кадрах видно, как по неработающему эскалатору поднимается маленькая девочка, а через мгновение она исчезает.
Услышав подозрительные шумы внутри торгового центра в Бразилии, охранник отправился на разведку. Однако то, что он увидел внутри пустого помещения, заставило его включить камеру. На кадрах видно, как по эскалатору поднимается силуэт, похожий на ребёнка, сообщает Daily Star.
Увидев маленькую девочку, охранник бежит к ней, чтобы разглядеть поближе, однако она тут же пропадает. Через мгновение он замечает, что ребёнок стоит уже слева от него. Мужчина рассказал, что он уже не в первый раз видит это мистическое явление. По его мнению, это призрак девочки, которая погибла внутри ТЦ.
Пользователи Сети также ужаснулись от увиденного, добавив, что эскалаторы, как правило, выключают на ночь. Поэтому призрак лишь создавал иллюзию того, что он поднимается по движущимся ступенькам.