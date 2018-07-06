Охранник снял на видео в пустом торговом центре нечто странное

Услышав подозрительные шумы внутри торгового центра в Бразилии, охранник отправился на разведку. Однако то, что он увидел внутри пустого помещения, заставило его включить камеру. На кадрах видно, как по эскалатору поднимается силуэт, похожий на ребёнка, сообщает Daily Star .

Увидев маленькую девочку, охранник бежит к ней, чтобы разглядеть поближе, однако она тут же пропадает. Через мгновение он замечает, что ребёнок стоит уже слева от него. Мужчина рассказал, что он уже не в первый раз видит это мистическое явление. По его мнению, это призрак девочки, которая погибла внутри ТЦ.