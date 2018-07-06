Вау! Смотри, на какой крутой машине будет рассекать по городу Элина Нечаева

Речь идет о спортивном внедорожнике серии GLA, ценовой класс которого меняется в зависимости от комплектации — примерно 36-57 тысяч. Внедорожник четырехприводный, благодаря чему машина более управляемая как на асфальте, так и на неасфальтированной дороге. Также авто оснащено современными техническими дополнениями, которые позволяют, например, интегрировать смартфон.