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  • Вау! Смотри, на какой крутой машине будет рассекать по городу Элина Нечаева

Вау! Смотри, на какой крутой машине будет рассекать по городу Элина Нечаева

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ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Элина Нечаева после своего прекрасного выступления на «Евровидении» до сих пор получает похвалу и подарки. Так, представительство Mercedes Benz в Эстонии решило подарите девушке крутой спортивный внедорожник.

Речь идет о спортивном внедорожнике серии GLA, ценовой класс которого меняется в зависимости от комплектации — примерно 36-57 тысяч. Внедорожник четырехприводный, благодаря чему машина более управляемая как на асфальте, так и на неасфальтированной дороге. Также авто оснащено современными техническими дополнениями, которые позволяют, например, интегрировать смартфон.

Приятным дополнением являются 360-градусная камера, которая пригодится для маневрирования и парковки, а также вместительный багажник, в который, при необходимости, Элина может поместить целый оркестр.

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