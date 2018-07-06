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  • Поклонницы ревут! Красавчик Отть Лепланд пришел на Õllesummer за руку с возлюбленной

Поклонницы ревут! Красавчик Отть Лепланд пришел на Õllesummer за руку с возлюбленной

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О том, что у эстонского сердцееда появилась возлюбленная стали говорить еще в конце мая. Тогда популярный эстонский певец посетил концерт канадской группы Nickelback в компании очаровательной девушки. 

Как выяснилось, девушку зовут Паула Репп и она гораздо моложе Лепланда. Вчера вместе с музыкантом красотка пришла на концерт Армин ван Бюрена, который проходил в рамках второго дня Õllesummer на таллиннском Певческом поле. 

Музыкант Отт Лепланд, который недавно отметил свой 31-й день рождения, на этот раз держал свою пассию за руку, а еще трогательно поправлял прядь ее волос. 

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