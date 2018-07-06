Алика Смехова рассказала о том, как потеряла ребенка

Дочь знаменитого Атоса из легендарных «Трех мушкетеров» трижды была замужем, однако построить крепкие отношения 50-летней актрисе так и не удалось ни с одним из супругов, пишет Starhit.

Первый брак с другом детства, начинающим режиссером Сергеем Ливневым, продлился шесть лет. Он сделал Алике предложение, когда ей было всего 17 лет. Дождавшись совершеннолетия, Смехова тут же побежала в загс, но отчаянное желание девушки иметь ребенка не входило в планы мужа – пара развелась.

A post shared by Alika Smekhova (@alika_smekhova) on May 16, 2018 at 1:41am PDT

Вторым мужем артистки стал резидент рейтинга Forbes Георгий Беджамов. Семья акционера, лишившегося нынче лицензии Внешпромбанка, была против его отношений с актрисой, но влюбленные все же поженились.

«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась. Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется, нельзя требовать от них больше, чем они могут тебе дать. Меня не приняла его семья. Он был ассириец по национальности. Его мама говорила: «Ты не черненькая, а беленькая», – поделилась Алика.

Бизнесмен щедро одаривал любимую жену подарками, но, как признается сама Алика, изменял ей. Несмотря на наличие у мужа любовниц, актриса все же решилась родить ребенка. Но семейные конфликты привели к трагедии: ребенок не родился. По словам Смеховой, это разрушило ее мечту о счастливом браке и она подала на развод.

«Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: «Если этот ребенок родится, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся», – рассказал актриса.

После развода дела Беджамова пошли плохо: в декабре 2015 года его обвиняли в мошенничестве. Олигарх сбежал в Монако, где через несколько месяцев был арестован по запросу Генпрокуратуры РФ, а впоследствии выпущен под залог.

A post shared by Alika Smekhova (@alika_smekhova) on Jun 5, 2018 at 12:50am PDT

Алика же нашла недолгое счастье в браке с бизнесменом Николаем, который стал отцом ее сына Артема. «У нас была прекрасная семья, да, на мне было много ответственности. Если бы я ее на себя не взяла, могу сказать точно: никогда бы не вышла замуж и не родила детей. Я Николаю безумно благодарна», – рассказала Смехова.

Но счастье продлилось недолго, поскольку муж узнал, что Алика ему изменяет. «Каюсь, грешна. Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно. Я ушла из дома и вернулась, а у меня под сердцем был Макар, мой второй сын», – поделилась Смехова.