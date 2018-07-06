Пт, 6.07.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн!

Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Известный во всем мире диджей Армин ван Бюрен прибыл в таллиннский аэропорт на частном самолете.

Диджей, номинированный на Grammy и пять лет подряд получавший титул лучшего диджея в мире , ведет еженедельное радиошоу A State of Trance, которое слушают более 37 миллионов человек более чем в 84 странах мира.

Армин ван Бюрен выпустил шесть полноформатных альбомов, пять из которых были выпущены лейблом Armada Music, одним из собственников которого он является.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ