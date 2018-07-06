Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн!
5. июль 2018, 18:12
Известный во всем мире диджей Армин ван Бюрен прибыл в таллиннский аэропорт на частном самолете.
Диджей, номинированный на Grammy и пять лет подряд получавший титул лучшего диджея в мире , ведет еженедельное радиошоу A State of Trance, которое слушают более 37 миллионов человек более чем в 84 странах мира.
Армин ван Бюрен выпустил шесть полноформатных альбомов, пять из которых были выпущены лейблом Armada Music, одним из собственников которого он является.
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