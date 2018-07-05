Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц

Огурцы издревле считались важным продуктом питания. Они разрешены даже людям с различными аллергическими реакциями.

Вот чем еще полезен огурец для организма?

1) Он не тяжелый для желудка и позволяет человеку отлично регулировать собственное питание. Огурцы содержат 95 % воды, а это значит, что такая пища абсолютно не загружает поджелудочную железу.

2) Вода, которая содержится в огурцах, - это природный адсорбент, она способна расщеплять многие яды. Поэтому огурец полезен и при отравлениях. Ежедневное употребление огурцов способствует очистке организма и выведению ядов из организма.

3) Огурцы имеют мягкое мочегонное действие, в них много калия. Это делает огурцы незаменимыми в питании людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно полезны они тем, кто страдает от отеков.

4) Огурцы - источник полезных минералов и витаминов: аскорбиновой кислоты (витамина С), витаминов группы В, железа, кальция, фосфора.

5) Огурцы помогают улучшить обменные процессы в организме человека. Они низкокалорийные, в них содержится фолиевая кислота, которая уменьшает аппетит, их активно используют для борьбы с диабетом и для снижения веса.

6) Йод в составе огуречного сока нормализует работу щитовидной железы. Он также проявляет антисклеротическое действие. Употребление огурцов улучшает работу всей эндокринной системы.

7) Аскорбиновая кислота в составе огурцов укрепляет иммунную систему человека. Больше всего витамина С в молодых и маленьких огурчиках.

8) Магний и фосфор в огурцах поддерживают нервную систему человека. Они нормализуют процессы в нервных тканях. Это помогает избавиться от усталости и тревожности, укрепляет сон.

9) Все знают о горечи в огурцах. Это стероидные сапонины кукурбитацины. По мнению ученых, эти соединения имеют противоопухолевое действие.

10) Витамины и антиоксиданты в огурцах полезны для женской половой системы. А свежие огурцы оказывают отличный косметический эффект.

Конечно, все эти полезные свойства имеют только сезонные огурцы, выращенные без обработки химикатами!