Скорее узнай, какая известная группа откроет Таллиннские Дни моря

Солист "Свята Ватры" (что в переводе означает "Святой огонь") Руслан Трощинский сказал по этому поводу: "Мы хотим предложить зрителям и слушателям всю гамму светлых переживаний от сочетания первозданности моря и мощи ледокола в сплаве с огненной музыкой "Святы Ватры", несущей звуки двух культур и вечное жизнеутверждение".

Как отметила заведующая Таллинским департаментом культуры Айни Хярм, два года назад ледокол уже становился концертной площадкой, но тогда в районе круизного причала. Теперь концерт пройдет в открытом море, посреди Таллинской бухты. Посмотреть и послушать его есть две возможности: выйдя в море на своем плавстредстве, на котором можно принять участие и в в предшествующем концерту морском параде, либо, купив билет на одно из судов-участников парада. Билет в предварительной продаже "Пилетимааильм" можно купить и на вечернюю морскую прогулку по заливу. Суда, на которые продаются билеты, отходят из Старой гавани, Летной гавани и Какумяэской яхтенной гавани, образуя как бы лучи вокруг ледокола "Тармо".