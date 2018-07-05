Ева Мендес и Райан Гослинг снова станут родителями
5. июль 2018, 16:40
Звездная пара Райан Гослинг и Ева Мендес не перестают удивлять своих поклонников. Инсайдеры портала Hollywood Life сообщили, что 37-летний Райан и 44-летняя Ева снова станут родителями. И, если верить СМИ, то даже не в третий, а в четвертый раз! - пишет Сегодня.
Сообщается, что Райан и Ева прибегли к процедуре ЭКО, в результате чего у них появится двойня. Пол малышей, конечно же, пока неизвестен. Как пишут СМИ, супруги долгое время планировали третью беременность, в результате решились на ЭКО. Процедура оказалась удачной.
"Они так счастливы! Когда узнали, что у них будет двойня, не могли нарадоваться. Они говорят, что с ними случилось чудо, которого они не ждали", - рассказал инсайдер.