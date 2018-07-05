Ева Мендес и Райан Гослинг снова станут родителями

Звездная пара Райан Гослинг и Ева Мендес не перестают удивлять своих поклонников. Инсайдеры портала Hollywood Life сообщили, что 37-летний Райан и 44-летняя Ева снова станут родителями. И, если верить СМИ, то даже не в третий, а в четвертый раз! - пишет Сегодня.