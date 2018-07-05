«Надо было брать!» Первая любовь Акинфеева заговорила об упущенной возможности

Тем не менее это именно так. В старших классах школы будущий капитан национальной сборной был тихим и серьезным парнем. Пока ровесники напропалую гуляли и веселились, 16-летний Акинфеев увлекался чтением спортивных журналов и пропадал на тренировках.

Но, как у любого мальчишки, первая любовь у спортсмена была: нежные чувства возникли у него к однокласснице Ольге. Дочь учительницы всегда разрешала Игорю списать у нее на уроке и профессионально занималась гимнастикой.

Педагоги вспоминают, что молодой человек относился к своей возлюбленной со всей серьезностью, но отношения у пары не сложились. Перейдя в одиннадцатый класс, Акинфеев ушел из школы, сдав экзамены экстерном, заключил контракт с ЦСКА и завоевал звание чемпиона России. Впоследствии футболист женился и обзавелся детьми.

Ольга же не осталась в спорте из-за травмы. Девушка нашла себе другое дело по душе, растит маленькую дочку и все еще не замужем.

Мать долго припоминала несостоявшейся пассии вратаря: «Куда же ты смотрела? Такого парня упустила!» Как призналась сама девушка, иногда и ее посещает коварная мысль о том, что все могло бы сложиться иначе, пишет сайт kp.ru.

«Эх, надо было брать! Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно... Не на того поставила!» – в шутку заявляет Ольга.