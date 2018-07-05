Чт, 5.07.2018
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  • Видео: сможешь провисеть на турнике две минуты? На Õllesummer тебе дадут за это 100 евро!

Видео: сможешь провисеть на турнике две минуты? На Õllesummer тебе дадут за это 100 евро!

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Портал Limon.ee пробежался по главным развлечениям на фестивале Õllesummer в этом году. Здесь произошли существенные изменения. Больше никто не прыгает с огромной высоты вниз головой на канате, также в этом году нет батута, на который можно прыгать с десятиметровой высоты. 

Зато есть много возможностей выиграть деньги: от 50 евро до 100. Для этого надо съесть 4 печеньки за 60 секунд, не запивая их водой. Тогда вам дадут 50 евро наличными. Если вы провисите на турнике две минуты - получите 100 евро. Аттракцион «Пьяная лестница», если вы его преодолеете, может сделать вас богаче на 50 евро. При нас парень справился с задачей. 

Смотрите, какие еще развлечения есть на Õllesummer в этом году! 

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