Видео: сможешь провисеть на турнике две минуты? На Õllesummer тебе дадут за это 100 евро!

Зато есть много возможностей выиграть деньги: от 50 евро до 100. Для этого надо съесть 4 печеньки за 60 секунд, не запивая их водой. Тогда вам дадут 50 евро наличными. Если вы провисите на турнике две минуты - получите 100 евро. Аттракцион «Пьяная лестница», если вы его преодолеете, может сделать вас богаче на 50 евро. При нас парень справился с задачей.