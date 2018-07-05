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Джессика Симпсон так поправилась, что, стыдясь выходить из дома, заказала доставку еды ФОТО

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ФОТО: Vida Press

В последнее время поклонники с трудом узнают на фото некогда стройную Джессику Симпсон. 37-летняя звезда и сама переживает из-за своего внешнего вида, но не готова что-либо менять, пишет Woman.

Джессика Симпсон крайне редко дает общественности поводы говорить о себе. Поклонники обсуждают лишь то, как сильно поправилась певица за последний год. В какой-то момент фанаты даже предположили, что звезда беременна в третий раз.

ФОТО: Vida Press

Однако Джессика не стала комментировать домыслы интернет-пользователей. Вместо этого Симпсон безуспешно пыталась втягивать живот на публике, чтобы казаться стройнее, но избавиться от лишних килограммов ей пока так и не удалось. На днях сетевое издание Radaronline.com рассказало, что в последнее время знаменитость не хочет лишний раз появляться на публике, так как ей стыдно за свой лишний вес.

ФОТО: Vida Press

Джессика не ходит даже в супермаркет и тратит в месяц 100 тысяч долларов на доставку еды. К тому же, по словам инсайдера, Симпсон понимает, что у нее нет шансов вернуться в Голливуд, поэтому даже не пытается похудеть.

Как поведали анонимные источники, сейчас у Симпсон и ее супруга Эрика Джонсона, который вообще не хочет работать, много свободного времени, поэтому они постоянно едят.  

ФОТО: Charles Sykes / AP / Scanpix

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