Джессика Симпсон так поправилась, что, стыдясь выходить из дома, заказала доставку еды

Джессика Симпсон крайне редко дает общественности поводы говорить о себе. Поклонники обсуждают лишь то, как сильно поправилась певица за последний год. В какой-то момент фанаты даже предположили, что звезда беременна в третий раз.

ФОТО: Vida Press

Однако Джессика не стала комментировать домыслы интернет-пользователей. Вместо этого Симпсон безуспешно пыталась втягивать живот на публике, чтобы казаться стройнее, но избавиться от лишних килограммов ей пока так и не удалось. На днях сетевое издание Radaronline.com рассказало, что в последнее время знаменитость не хочет лишний раз появляться на публике, так как ей стыдно за свой лишний вес.

ФОТО: Vida Press

Джессика не ходит даже в супермаркет и тратит в месяц 100 тысяч долларов на доставку еды. К тому же, по словам инсайдера, Симпсон понимает, что у нее нет шансов вернуться в Голливуд, поэтому даже не пытается похудеть.

Как поведали анонимные источники, сейчас у Симпсон и ее супруга Эрика Джонсона, который вообще не хочет работать, много свободного времени, поэтому они постоянно едят.