Вчера День независимости США активно отмечали в Эстонии. В стороне не осталось и Olympic Park Casino, где гостям представили самые жаркие тренды нижнего белья от Women’s Secret, а музыкой посетителей баловал рок-коллектив Tri-Tones. 

Гостей угощали традиционными американскими напитками и кормили гамбургерами, а за окнами казино красовались шикарные автомобили от шоу American Beauty.

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