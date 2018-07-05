Галерея: грудастые модели в купальниках помогли гостям Olympic Casino отметить День независимости США
5. июль 2018, 14:03
Вчера День независимости США активно отмечали в Эстонии. В стороне не осталось и Olympic Park Casino, где гостям представили самые жаркие тренды нижнего белья от Women’s Secret, а музыкой посетителей баловал рок-коллектив Tri-Tones.
Гостей угощали традиционными американскими напитками и кормили гамбургерами, а за окнами казино красовались шикарные автомобили от шоу American Beauty.
Смотрите галерею!