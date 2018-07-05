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  • «Мерзость»: украинская звезда опозорилась из-за волосатого живота и подмышек (фото)

«Мерзость»: украинская звезда опозорилась из-за волосатого живота и подмышек (фото)

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ФОТО: www.instagram.com/siuzannavarnina/

Под фотографиями украинской певицы Сюзанны Варниной в Instagram разгорелся скандал между подписчиками артистки. Пользователи сети обвиняют девушку, которая опубликовала фото с небритыми животом и подмышками, в пренебрежении правилами личной гигиены, пишет Сегодня.

"Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть", — подписала девушка одну из публикаций. Снимки вызвали волну негатива со стороны поклонников, и они затроллили Варнину в комментариях.

"Когда я смотрю на эти волосатые подмышки, а чувствую омерзительный запах", "Симпатичная девочка, но волосатость вызывает отвращение", "Мерзость", – написали одни. "Она такая естественная и сексуальная! Но только настоящий мужчина может это понять. Ее тело восхитительно!", "Послушайте, люди, какая вам разница, как выглядит человек? Это ее тело и ее внешность, и Сюзанна будет выглядеть так, как ей хочется. И несмотря ни на что, девочка классно поет. Так что вперед", – отозвались другие.

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