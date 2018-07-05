Важно! Выступления Armin van Buuren и NOËP на фестивале Õllesummer переносятся

С 4 по 6 июля в Таллинне проходит ежегодный музыкальный фестиваль Õllesummer. В его рамках сегодня в Таллинне народ с нетерпением ждет выступлений группы NOËP и всемирно известного диджея Armin van Buuren.
Время выступлений было перенесено на более раннее, об этом сегодня сообщили организаторы фестиваля.
Так, группа NOËP начнет свое выступление в 20:30, а диджей Armin van Buuren выйдет на сцену 22:30.
«По случаю юбилея фестиваля Armin van Buuren решил дать более длинный концерт, чем обычно. Поскольку время завершения мероприятия фиксировано, пришлось передвинуть начало выступления», - прокомментировал изменения в программе директор по маркетингу мероприятия Тармо Тувике.
Во время выступления NOËP на сцену выйдет также Лийс Лемсалу, чтобы впервые исполнить их новую совместную песню «Tangled up».
В Эстонию Armin van Buuren прилетит на своeм самолeте и из-за очень плотного графика выступлений надолго он у нас не задержится, но его выступление обещает остаться в памяти надолго.