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  • Важно! Выступления Armin van Buuren и NOËP на фестивале Õllesummer переносятся

Важно! Выступления Armin van Buuren и NOËP на фестивале Õllesummer переносятся

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ФОТО: Promopilt/Õllesummer

С 4 по 6 июля в Таллинне проходит ежегодный музыкальный фестиваль Õllesummer. В его рамках сегодня в Таллинне народ с нетерпением ждет выступлений группы NOËP и всемирно известного диджея Armin van Buuren. 

Время выступлений было перенесено на более раннее, об этом сегодня сообщили организаторы фестиваля.

Так, группа NOËP начнет свое выступление в 20:30, а диджей Armin van Buuren выйдет на сцену 22:30.

«По случаю юбилея фестиваля Armin van Buuren решил дать более длинный концерт, чем обычно. Поскольку время завершения мероприятия фиксировано, пришлось передвинуть начало выступления», - прокомментировал изменения в программе директор по маркетингу мероприятия Тармо Тувике.

ФОТО: Taaniel Malleus

Во время выступления NOËP на сцену выйдет также Лийс Лемсалу, чтобы впервые исполнить их новую совместную песню «Tangled up».

В Эстонию Armin van Buuren прилетит на своeм самолeте и из-за очень плотного графика выступлений надолго он у нас не задержится, но его выступление обещает остаться в памяти надолго.

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