Важно! Выступления Armin van Buuren и NOËP на фестивале Õllesummer переносятся

Время выступлений было перенесено на более раннее, об этом сегодня сообщили организаторы фестиваля.

Так, группа NOËP начнет свое выступление в 20:30, а диджей Armin van Buuren выйдет на сцену 22:30.

«По случаю юбилея фестиваля Armin van Buuren решил дать более длинный концерт, чем обычно. Поскольку время завершения мероприятия фиксировано, пришлось передвинуть начало выступления», - прокомментировал изменения в программе директор по маркетингу мероприятия Тармо Тувике.

ФОТО: Taaniel Malleus

Во время выступления NOËP на сцену выйдет также Лийс Лемсалу, чтобы впервые исполнить их новую совместную песню «Tangled up».