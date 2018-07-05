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  • Отчаявшаяся Лера Кудрявцева молит о помощи в борьбе с мигренью: «Готова лечиться даже экскрементами»

Отчаявшаяся Лера Кудрявцева молит о помощи в борьбе с мигренью: «Готова лечиться даже экскрементами»

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Scanpix

Телеведущая Лера Кудрявцева, увеличившийся живот которой объясняют беременностью, не смогла сдержать крик души и заявила о физических страданиях. Даже музыкант Юрий Лоза не остался в стороне.

В своем блоге в Facebook теледива попросила пользователей интернета помочь ей советом в борьбе против мигрени. Она готова даже воспользоваться услугами знахарки. «Сил нет больше. Умоляю, не надо рекомендовать таблетки, (…), ванночки для ног и прочую лабуду, - написала знаменитая женщина. - Прошла все уже, мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и Нитки на башке. Сил нет», сообщают Argumentiru.com.

И все-таки без народных рецептов не обошлось. В частности, телеведущая Екатерина Одинцова посоветовала приложить к голове свежий лопух. В ответ на это Кудрявцева заявила, что согласна не только листья прикладывать, но и обмазаться продуктами жизнедеятельности. «Лишь бы помогло», - подчеркнула она. Вскоре после этого в беседу вмешался Лоза. «Я же дал телефон Юрия Алексеевича», - написал он.

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