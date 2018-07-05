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Гитарист группы «Моральный кодекс» госпитализирован в Москве с инфарктом

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Группа "Моральный кодекс"

ФОТО: Промо

Гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве, пишет телеграм-канал Mash. Врачи диагностировали у известного музыканта инфаркт миокарда. Сейчас Николай в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Артист в разные периоды был участником ВИА «Красные маки», группы «Скандал», с 1989 года входит в состав группы «Моральный кодекс». Он является музыкальным руководителем коллектива и автором большинства композиций.

Николай Девлет-Кильдеев также записал три сольных альбома гитарной музыки, создал экспериментальное трио «КДС» и возглавил проект Stratosfera, играющий инструментальный серф-рок.

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