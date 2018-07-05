Гитарист группы «Моральный кодекс» госпитализирован в Москве с инфарктом
5. июль 2018, 11:36
Гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве, пишет телеграм-канал Mash. Врачи диагностировали у известного музыканта инфаркт миокарда. Сейчас Николай в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Артист в разные периоды был участником ВИА «Красные маки», группы «Скандал», с 1989 года входит в состав группы «Моральный кодекс». Он является музыкальным руководителем коллектива и автором большинства композиций.
Николай Девлет-Кильдеев также записал три сольных альбома гитарной музыки, создал экспериментальное трио «КДС» и возглавил проект Stratosfera, играющий инструментальный серф-рок.