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  • Галерея: аншлаг на концерте неповторимой LP в Таллинне

Галерея: аншлаг на концерте неповторимой LP в Таллинне

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4 июля в концертном зале Alexela выступила харизматичная американская певица и композитор Laura Pergolizzi, известная под именем LP. Певица приехала в Эстонию впервые.

В зале буквально не было свободных мест. Известная своей неповторимой харизмой певица не оставила зрителей равнодушными и после исполнения каждой песни зал взрывался бурными овациями. 

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