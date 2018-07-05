Галерея: аншлаг на концерте неповторимой LP в Таллинне

LimonCмотриГалерея: аншлаг на концерте неповторимой LP в ТаллиннеГалерея: аншлаг на концерте неповторимой LP в ТаллиннеLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5. июль 2018, 11:074 июля в концертном зале Alexela выступила харизматичная американская певица и композитор Laura Pergolizzi, известная под именем LP. Певица приехала в Эстонию впервые.В зале буквально не было свободных мест. Известная своей неповторимой харизмой певица не оставила зрителей равнодушными и после исполнения каждой песни зал взрывался бурными овациями. Скорее смотри нашу галерею!Alexelaпевица