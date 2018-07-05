Курьез на Õllesummer: Ану Саагим размазала торт по лицу новоиспеченной суперзвезды Эстонии Фото и видео!
5. июль 2018, 9:57
Вчера вечером в Эстонии стартовал знаменитый летний фестиваль Õllesummer. А начался он довольно провокационно: эстонская звезда Ану Саагим бросила торт в лицо 21-летнему Уудо Сеппу, который в начале этого лета стал победителем популярного конкурса «Eesti otsib superstaari».
Окружающие сначала опешили, но потом, конечно, рассмеялись. Ведь это была шутка, и молодой парень совсем не обиделся на проказницу Саагим. Тем более, что она предложила Уудо нанести по ней ответный удар – так на фестивале развернулась настоящая кондитерская война.
Смотрите фото и видео!