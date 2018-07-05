Курьез на Õllesummer: Ану Саагим размазала торт по лицу новоиспеченной суперзвезды Эстонии

Окружающие сначала опешили, но потом, конечно, рассмеялись. Ведь это была шутка, и молодой парень совсем не обиделся на проказницу Саагим. Тем более, что она предложила Уудо нанести по ней ответный удар – так на фестивале развернулась настоящая кондитерская война.