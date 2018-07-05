Чт, 5.07.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Курьез
  • Курьез на Õllesummer: Ану Саагим размазала торт по лицу новоиспеченной суперзвезды Эстонии

Курьез на Õllesummer: Ану Саагим размазала торт по лицу новоиспеченной суперзвезды Эстонии Фото и видео!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера вечером в Эстонии стартовал знаменитый летний фестиваль Õllesummer. А начался он довольно провокационно: эстонская звезда Ану Саагим бросила торт в лицо 21-летнему Уудо Сеппу, который в начале этого лета стал победителем популярного конкурса «Eesti otsib superstaari».

Окружающие сначала опешили, но потом, конечно, рассмеялись. Ведь это была шутка, и молодой парень совсем не обиделся на проказницу Саагим. Тем более, что она предложила Уудо нанести по ней ответный удар – так на фестивале развернулась настоящая кондитерская война.

Смотрите фото и видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ