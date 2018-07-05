Думаешь, уже видел все? Посмотри на эти селфи и убедись, что это нe так!

Если ты думаешь, что твои друзья делают отвратительные селфи, посмотрев на эти снимки ты, пожалуй, поменяешь свое мнение.

На кадрах, которые попали в обзор британского таблоида, женщина позирует на унитазе, а парень делает последние селфи с любимым дядей, который лежит в гробу. Глядя на эти кадры, возникает вопрос: что творится в головах людей, выставляющих на всеобщее обозрение подобные снимки?