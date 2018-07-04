Ср, 4.07.2018
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  • «Грудастая балеринка»: Экс-солистка группы «ВИА Гра» показала, как танцует на пуантах

«Грудастая балеринка»: Экс-солистка группы «ВИА Гра» показала, как танцует на пуантах

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Надежда Мейхер.

ФОТО: Антенна

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская продолжает активно совершенствоваться. Так, сейчас звезда продемонстрировала танцевальные упражнения на пуантах. Видео своих умений Надя выложила на странице в Instagram, пишет Сегодня.

"Тут одно из двух...) Или балет меня, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка", – подписала ролик артистка.

Поклонники певицы восхитились ее умением и не сдерживали себя в комплиментах: "Какая вы молодец", "Яркий пример того, что нет ничего невозможного! Браво!", "Молодец!!!!! Волочкова тихо сопит в сторонке!", "Надежда, Вы очень старательны! У Вас прекрасно получается! Ваш настрой прям мотивирует!".

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