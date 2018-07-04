Ср, 4.07.2018
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Галерея: работники секс-индустрии требуют улучшения условий труда перед британским парламентом

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Сегодня перед зданием британского парламента прошел марш протеста — работники секс-индустрии требуют для себя больше прав.

На плакатах протестующих написано, что работники секс-индустрии выступают против нового закона, который требует уплаты дополнительных налогов с домов, оказывающих секс-услуги. Но в таком случае работники секс-индустрии вынуждены будут работать на улицах, где для них нет гарантии безопасности.

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