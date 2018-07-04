Галерея: работники секс-индустрии требуют улучшения условий труда перед британским парламентом
4. июль 2018, 18:28
Сегодня перед зданием британского парламента прошел марш протеста — работники секс-индустрии требуют для себя больше прав.
На плакатах протестующих написано, что работники секс-индустрии выступают против нового закона, который требует уплаты дополнительных налогов с домов, оказывающих секс-услуги. Но в таком случае работники секс-индустрии вынуждены будут работать на улицах, где для них нет гарантии безопасности.