Галерея: работники секс-индустрии требуют улучшения условий труда перед британским парламентом

На плакатах протестующих написано, что работники секс-индустрии выступают против нового закона, который требует уплаты дополнительных налогов с домов, оказывающих секс-услуги. Но в таком случае работники секс-индустрии вынуждены будут работать на улицах, где для них нет гарантии безопасности.