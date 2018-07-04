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  • Израиль останется без «Евровидения»? Нетту Барзилай обвинили в плагиате

Израиль останется без «Евровидения»? Нетту Барзилай обвинили в плагиате

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ФОТО: GIDEON MARKOWICZ / AFP

Медиахолдинг Universal Music Group утверждают, что песня победительницы песенного конкурса Евровидения-2018 Неты Барзилай "Toy" является плагиатом на песню "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes, пишет Сегодня.

Как сообщило израильское издание Walla! Culture, студия направила официальное письмо двум авторам песни Нетты с заявлением о том, что у композиции "Toy" имеется сильное сходство с "Seven Nation Army", выпущенной в 2003 году. По мнению представителей медиахолдинга, у песен схожи ритм и мелодия.

Таким образом, если плагиат подтвердится, Нетта будет дисквалифицирована, а Евровидение-2019 не будет проводиться в Израиле.

Один из авторов песни, израильский автор песен и композитор Дорон Медалье в интервью заявил: "Мы были удивлены, получив это письмо. Я уверен, что в  ближайшие две недели проблема будет решена наилучшим образом для обеих сторон".

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