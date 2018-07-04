Израиль останется без «Евровидения»? Нетту Барзилай обвинили в плагиате

Как сообщило израильское издание Walla! Culture, студия направила официальное письмо двум авторам песни Нетты с заявлением о том, что у композиции "Toy" имеется сильное сходство с "Seven Nation Army", выпущенной в 2003 году. По мнению представителей медиахолдинга, у песен схожи ритм и мелодия.

Таким образом, если плагиат подтвердится, Нетта будет дисквалифицирована, а Евровидение-2019 не будет проводиться в Израиле.