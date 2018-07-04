Смотрите: десять лет назад ветер задрал юбку Ану Саагим на Õllesummer и весь мир увидел это...

Торт гостям фестиваля подадут в 19:30: Ану Саагим, Уудо Сепп, Сюнне Вальтри и Эдвин Петров. Ведущий мероприятия будет Вильхельм Вальтер.

Светская львица Ану Саагим 10 лет назад уже разрезала праздничный торт Õllesummer. Ведущий подал Ану микрофон, она предложила всем желающим мужчинам ее облизать, но тут ветер задрал ее юбку и все увидели самое сокровенное... Этот ролик до сих пор в памяти у поклонников фестиваля.

Мы уверены, что не случайно Саагим будет сегодня, десять лет спустя, снова разрезать большой праздничный торт. Мы готовым к любым поворотам.