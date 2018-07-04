Пять продуктов, которые лишают жизненной энергии

В частности, могут вызывать упадок сил различные сладости – их употребление сначала способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови, а затем столь же резкому спаду. В результате гарантирован приступ бессилия, а затем и острого голода, пишет Medikforum.

В течение дня лучше не пить кофе и чай с сахаром – если без сладкого невозможно, лучше употреблять мед, он полезнее для энергетического баланса.

Коньяк нередко советуют употреблять для эффекта бодрости. Но он может иметь место днем – если крепкий алкоголь выпивается вечером, это может плохо повлиять на выработку гормона сна мелатонина. Кроме того, коньяк способствует расширению и сужению сосудов - мозгу будет не хватать кислорода.

Лишить тонуса способны и мучные продукты – они разбухают в желудке, замедляют пищеварение и вызывают физическую слабость и сонливость. Также ученые советуют осторожнее употреблять индейку: по их словам, содержащиеся в ее мясе протеины обладают расслабляющим эффектом и могут вызывать сонливость.