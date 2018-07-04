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Кому нельзя есть семечки – ответ медиков

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ФОТО: Z Jan / PantherMedia / Z Jan

Семена подсолнечника имеют много нужных для организма элементов. Однако далеко не всем можно есть этот продукт, пишет Сегодня.

Вред семечек

Зубы

Если вы вскрываете семечки зубами, эмаль на передних постепенно истончается. А мелкие очищенные семена любят застревать между жевательными зубами, провоцируя неприятные ощущения и даже кариес, если попали, так сказать, на благодатную почву.

Изжога

Съеденные в больших количествах семечки подсолнуха могут вызывать изжогу и обострение проблем с желудочно-кишечным трактом. А вот взаимосвязи поедания семечек с переполнением аппендикса не выявлено даже у тех, кто употребляет их вместе с шелухой.

Сердце

В покупных семенах может содержаться кадмий, который плохо влияет на работу сердца. Наконец, они действуют на голосовые связки. Вы, может, ничего и не заметите, а вот певцам есть семечки подсолнуха вредно.

Кости

Подсолнух имеет свойство накапливать выхлопные газы, которые витают в воздухе около дорог, где растут эти растения. Так, кадмий – ядовитый металл – оседает в семенах. Он разрушает почки и костную ткань человеческого организма.

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