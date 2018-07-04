Ср, 4.07.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • 20-летняя участница «Дома-2» умерла через несколько суток после своего дня рождения

20-летняя участница «Дома-2» умерла через несколько суток после своего дня рождения Страшно поверить...

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram

Тело экс-участницы знаменитой телестройки нашли рано утром в ванной. По словам ее родственницы, причиной смерти могла стать передозировка запрещенными препаратами.

Отмечается, что тело Полины Лобановой нашли утром, 4 июля, в ванной. В воскресенье, 1 июля, она отпраздновала свой юбилей.

 

Это лучший вечер 🎉❤️ #20лет

A post shared by PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) on

Спустя три дня после праздника ее тело нашли в чужой квартире.

Сообщила о смерти девушки ее сестра Василиса. Она не может поверить в то, что случилось. «Ребят, Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя», - написала девушка в микроблоге. Родственница также попросила материальной помощи для организации похорон. 

Подробности гибели рассказал коллега Полины по реалити-шоу Дмитрий Талыбов, с которыми ее связывали недолгие романтические отношения во время телепроекта. По его словам, Лобанова могла скончаться из-за передозировки запрещенными веществами. Ее нашли в чужой квартире сегодня рано утром. 

«Да, ее накачали, наверное. Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили», - рассказала сестра Полины Василиса Starhit.

Дмитрий Талыбов добавил, что накануне вечером Полина отправилась развлекаться.  «Я созвонился с сестрой. Она подтвердила, что Полина ночью гуляла в клубе. Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. На утро он уже увидел, что она умерла. Вызвал полицию, скорую, экспертизу. Вроде говорят, что передоз наркотиков», – сообщил экс-бойфренд Лобановой.

Василиса отметила, что ранее Полина не употребляла запрещенные вещества. Также она попросила, чтобы неравнодушные люди помогли ей финансово, так как она осталась совсем одна.

Лобанова участвовала в шоу 49 дней с 14 ноября по 2 декабря 2017 года.

Отметим, что 1 июля Полина отметила свой день рождения. "Вот мне уже и 20!🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓" – оптимистично написала девушка на своей страничке в Instagram, опубликовав фотографии шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ