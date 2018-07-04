20-летняя участница «Дома-2» умерла через несколько суток после своего дня рождения

Отмечается, что тело Полины Лобановой нашли утром, 4 июля, в ванной. В воскресенье, 1 июля, она отпраздновала свой юбилей.

Это лучший вечер 🎉❤️ #20лет A post shared by PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) on Jul 1, 2018 at 12:27pm PDT

Спустя три дня после праздника ее тело нашли в чужой квартире.

Сообщила о смерти девушки ее сестра Василиса. Она не может поверить в то, что случилось. «Ребят, Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя», - написала девушка в микроблоге. Родственница также попросила материальной помощи для организации похорон.

Подробности гибели рассказал коллега Полины по реалити-шоу Дмитрий Талыбов, с которыми ее связывали недолгие романтические отношения во время телепроекта. По его словам, Лобанова могла скончаться из-за передозировки запрещенными веществами. Ее нашли в чужой квартире сегодня рано утром.

A post shared by PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) on May 6, 2018 at 7:59am PDT

«Да, ее накачали, наверное. Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире, я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили», - рассказала сестра Полины Василиса Starhit.

Дмитрий Талыбов добавил, что накануне вечером Полина отправилась развлекаться. «Я созвонился с сестрой. Она подтвердила, что Полина ночью гуляла в клубе. Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. На утро он уже увидел, что она умерла. Вызвал полицию, скорую, экспертизу. Вроде говорят, что передоз наркотиков», – сообщил экс-бойфренд Лобановой.

Василиса отметила, что ранее Полина не употребляла запрещенные вещества. Также она попросила, чтобы неравнодушные люди помогли ей финансово, так как она осталась совсем одна.

Лобанова участвовала в шоу 49 дней с 14 ноября по 2 декабря 2017 года.

A post shared by PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) on Jan 21, 2018 at 6:02am PST