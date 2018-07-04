У богатенького эстонского мачо новая возлюбленная. Куда это он ее ведет? (ГАЛЕРЕЯ)

Сувисте встретили с загадочной брюнеткой на прошлых выходных в Пярну. Они шли за ручку.

Портал Elu24 связался с певцом и узнал, действительно ли у него новая девушка. «Да, это новая возлюбленная», - сказал Сувисте Elu24.