У богатенького эстонского мачо новая возлюбленная. Куда это он ее ведет? (ГАЛЕРЕЯ)
4. июль 2018, 16:10
Плохая новость для всех свободных девушек - сердце певца Уку Сувисте завоевала новая красотка!
Сувисте встретили с загадочной брюнеткой на прошлых выходных в Пярну. Они шли за ручку.
Портал Elu24 связался с певцом и узнал, действительно ли у него новая девушка. «Да, это новая возлюбленная», - сказал Сувисте Elu24.
Кем является таинственная красотка и чем она занимается - Сувисте оставил пока что в секрете.