Ср, 4.07.2018
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят с Первого канала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • У богатенького эстонского мачо новая возлюбленная. Куда это он ее ведет? (ГАЛЕРЕЯ)

У богатенького эстонского мачо новая возлюбленная. Куда это он ее ведет? (ГАЛЕРЕЯ)

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Плохая новость для всех свободных девушек - сердце певца Уку Сувисте завоевала новая красотка! 

Сувисте встретили с загадочной брюнеткой на прошлых выходных в Пярну. Они шли за ручку. 

Портал Elu24 связался с певцом и узнал, действительно ли у него новая девушка. «Да, это новая возлюбленная», - сказал Сувисте Elu24. 

Кем является таинственная красотка и чем она занимается - Сувисте оставил пока что в секрете. 

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