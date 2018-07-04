«Кости гремят!» Худоба Полины Гагариной поклонников уже просто пугает

Свой пост Полина сопроводила хэштегом «#мамаушлавотрыв». В комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни радуются за свою любимицу и желают ей приятного отдыха, другие – тревожатся за ее худобу и призывают Полину больше «не мучать» себя жесткими диетами и долгими тренировками.