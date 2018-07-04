«Кости гремят!» Худоба Полины Гагариной поклонников уже просто пугает

4. июль 2018, 15:23
Российская исполнительница опубликовала видео, на котором танцует тверк под песню испанского музыкального коллектива Gipsy Kings «Volare».
Свой пост Полина сопроводила хэштегом «#мамаушлавотрыв». В комментариях пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни радуются за свою любимицу и желают ей приятного отдыха, другие – тревожатся за ее худобу и призывают Полину больше «не мучать» себя жесткими диетами и долгими тренировками.
«Кости гремят!» — написала одна из подписчиц.
«Не боишься быть смешной и естественной», «Примерно так и я тверк танцую», «Насмотреться невозможно. Самый веселый тверк от Полины Гагариной. Таких кадров побольше бы! Бананээээ, о-о-о», — пишут другие интернет-пользователи.