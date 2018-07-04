Какие милые! Джастин Тимберлейк увез жену в романтическое путешествие в Париж

Если для одних Париж — это прежде всего модная столица, то для других этот французский город в первую очередь одно из самых романтичных мест на планете. И если одни знаменитости сейчас пытаются успеть на все модные показы и вечеринки в рамках Недели моды, другие светской суете предпочитают местные достопримечательности и компанию друг друга, пишет Сплетник.
36-летняя Джессика Бил и 37-летний Джастин Тимберлейк на днях, как и многие их коллеги, тоже пожаловали в Париж. Правда, цели познакомиться с новыми коллекциями модных домов у них, судя по всему, не было. В своем Instagram певец опубликовал романтичный кадр, на котором он обнимает и нежно целует свою жену на фоне Эйфелевой башни.
В Париж пара, впрочем, отправилась не только за романтикой и вдохновением — там певец сегодня и завтра даст два концерта, которых с нетерпением ждут его поклонники. Затем он отправится в Глазго, Лондон, Амстердам и другие европейские города, а осенью продолжит выступления в США.
Будет ли сопровождать его на гастролях Бил, а также отправился ли в путешествие вместе со своими родителями трехлетний сын пары Сайлас, неизвестно. Актриса сейчас готовится к съемкам второго сезона сериала "Грешница" (The Sinner), так что ей, вероятно, вскоре придется вернуться домой.