Какие милые! Джастин Тимберлейк увез жену в романтическое путешествие в Париж

36-летняя Джессика Бил и 37-летний Джастин Тимберлейк на днях, как и многие их коллеги, тоже пожаловали в Париж. Правда, цели познакомиться с новыми коллекциями модных домов у них, судя по всему, не было. В своем Instagram певец опубликовал романтичный кадр, на котором он обнимает и нежно целует свою жену на фоне Эйфелевой башни.

ФОТО: Instagram / Instagram

В Париж пара, впрочем, отправилась не только за романтикой и вдохновением — там певец сегодня и завтра даст два концерта, которых с нетерпением ждут его поклонники. Затем он отправится в Глазго, Лондон, Амстердам и другие европейские города, а осенью продолжит выступления в США.