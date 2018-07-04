Ср, 4.07.2018
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  • Британская супермодель позирует в нижнем белье: смотрите результат горячей фотосессии

Британская супермодель позирует в нижнем белье: смотрите результат горячей фотосессии

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Активности молодой матери Рози Хантингтон-Уайтли можно позавидовать: 31-летняя супермодель запустила собственный сайт Rose Inc. с лайфхаками визажистов и собственными советами, а также продолжает сотрудничать с крупным британским производителем одежды Marks & Spencer, пишет Сплетник.

Сегодня Рози подогрела интерес фолловеров к этому сотрудничеству, опубликовав кадры с бэкстейджа бельевой съемки.

Невеста Джейсона Стэтхэма показала в сети часть съемочного процесса. Поклонники модели сразу обратили внимание на ее длинные ноги, еле поместившиеся в кадр.

Рози создала коллекцию Rosie for Autograph, поражающую широтой ассортимента: от белья и купальников до средств для макияжа. Результат коллаборации Хантингтон-Уайтли и Marks & Spencer представлен в магазинах марки.

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