Британская супермодель позирует в нижнем белье: смотрите результат горячей фотосессии

Сегодня Рози подогрела интерес фолловеров к этому сотрудничеству, опубликовав кадры с бэкстейджа бельевой съемки.

Невеста Джейсона Стэтхэма показала в сети часть съемочного процесса. Поклонники модели сразу обратили внимание на ее длинные ноги, еле поместившиеся в кадр.

Рози создала коллекцию Rosie for Autograph, поражающую широтой ассортимента: от белья и купальников до средств для макияжа. Результат коллаборации Хантингтон-Уайтли и Marks & Spencer представлен в магазинах марки.