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ТОП-5 советов Limon.ee, после которых вам будет несказанно везти в интернет-розыгрышах

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ФОТО: Apple

Как показывает многолетняя практика главного русского развлекательного портала Эстонии - Limon.ee - люди, следующие на все сто процентов этим простым правилам, только у нас могут выиграть приз в Facebook несколько раз в год. А представьте, если вы играете сразу же на нескольких страницах? 

Вот они, простые и главные советы, которых стоит придерживаться, чтобы фортуна в соцсетях была на вашей стороне: 

  1. Всегда внимательно читайте и выполняйте все условия розыгрыша, не пытайтесь халтурить и игнорировать какой-то из пунктов. Почти все сообщества строго проверяют выполнение всех условий. Если сказано поделиться публикацией в своей хронике, то надо это сделать. Ведь организаторы розыгрыша обязательно всё проверят, и если хотя бы один из пунктов у вас не выполнен, будет найдет следующий счастливчик, а вы останетесь без приза и даже не узнаете, что сначала фортуна улыбнулась именно вам;
  2. В случае постоянного участия в розыгрышах в соцсетях, обязательно проверьте, открыт ли ваш профиль в Facebook и хроника для всех. Потому, что вы можете добросовестно поделиться публикацией, но у вас страница закрыта для посторонних, и организаторы не увидят, что вы поделились публикацией. Это значит, что приза вам не видать. 
  3. Никогда не пишите организаторам розыгрыша в ЛС в Facebook или на электронную почту вопрос: «Скажите, а кто выиграл?» После этого вопроса, даже если розыгрыш еще не был проведен, вы практически совершенно точно не выиграете. Согласитесь, будет странно, если победит именно тот, кто написал личное письмо авторам розыгрыша. 
  4. Если вы все-таки выиграли в приз, вежливо в личной переписке поблагодарите организаторов розыгрыша. Постарайтесь не задавать лишних вопросов. Если это, например, билеты на концерт, за которыми надо куда-то ехать, а ваши планы посетить это мероприятие поменялись, то заберите этот приз всё равно. Вы сможете отдать билеты друзьям, а организаторы розыгрыша не внесут вас в черный список. Многие фирмы делают черный список лиц, которые выигрывают, а за призами потом не приходят. Это значит, что в следующий раз в розыгрышах этой фирмы вы, скорее всего, не выиграете. 
  5. Ни в коем случае не продавайте выигранный приз в интернете. Организаторы могут застать вас с поличным. Тогда-то вы точно навсегда будете в списке тех, кто от этой фирмы больше ничего не получит. 

Эти советы совершенно точно помогут вам быть счастливчиком во многих розыгрышах! Желаем удачи! 

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