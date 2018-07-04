ТОП-5 советов Limon.ee, после которых вам будет несказанно везти в интернет-розыгрышах
4. июль 2018, 14:43
Как показывает многолетняя практика главного русского развлекательного портала Эстонии - Limon.ee - люди, следующие на все сто процентов этим простым правилам, только у нас могут выиграть приз в Facebook несколько раз в год. А представьте, если вы играете сразу же на нескольких страницах?
Вот они, простые и главные советы, которых стоит придерживаться, чтобы фортуна в соцсетях была на вашей стороне:
Эти советы совершенно точно помогут вам быть счастливчиком во многих розыгрышах! Желаем удачи!