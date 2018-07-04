Сенсационное признание: стало известно, кто убил Тупака Шакура

Мир облетело сенсационное признание бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, известного также как Киф Ди. Он рассказал подробности убийства рэпера Тупака Шакура, произошедшего в 1996 году, пишет Сегодня со ссылкой на The Daily Mail.
Подробности инцидента Киф Ди рассказал в одном из эпизодов десятисерийного документального фильма Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги"). Мужчина отметил, что застрелил Шакура его собственный племянник Орландо Baby Lane Андерсон. В момент убийства Киф Ди находился с ним в одной машине.
По его словам, причиной убийства стала личная ссора между ними. Он поведал, что Андерсон пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что в итоге рэпер избил его со своими друзьями.
"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", – заявил бывший гангстер.
Продюсер телевизионного проекта обратился к полиции Лас-Вегаса самостоятельно допросить Кифа Ди. Что касается его племянника, то предполагаемого убийцу допросить уже не получится – он был застрелен в 1998 году.