На коне и с песней: таллиннская певица Маргарита Кустинская вновь ворвалась в эстонский шоубиз (ВИДЕО)

По словам певицы, затяжная творческая пауза была связана с ее новым статусом. «От меня так давно не было ничего нового в плане музыки, ведь я с головой ушла в материнство! Это самое волшебное, что со мной случалось, но сейчас я во всеоружии и готова действовать. И этот импульс мне дала моя дочь. Я, в принципе, очень счастливый человек, поскольку моя семья всецело поддерживает все мои творческие планы, а что для женщины может быть лучше?» - заявила она.