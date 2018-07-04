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  • На коне и с песней: таллиннская певица Маргарита Кустинская вновь ворвалась в эстонский шоубиз (ВИДЕО)

На коне и с песней: таллиннская певица Маргарита Кустинская вновь ворвалась в эстонский шоубиз (ВИДЕО)

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Маргарита Кустинская

ФОТО: Дмитрий КНУТ

Маргарита Кустинская после длительного затишья представила свежий танцевальный сингл «До утра». Продюсером летнего хита традиционно стал DJ Tony Awake, с которым Кустинская сотрудничает уже много лет.

По словам певицы, затяжная творческая пауза была связана с ее новым статусом. «От меня так давно не было ничего нового в плане музыки, ведь я с головой ушла в материнство! Это самое волшебное, что со мной случалось, но сейчас я во всеоружии и готова действовать. И этот импульс мне дала моя дочь. Я, в принципе, очень счастливый человек, поскольку моя семья всецело поддерживает все мои творческие планы, а что для женщины может быть лучше?» - заявила она.   

Маргарита Кустинская настроена решительно и планирует релиз дебютного полноформатного альбома на осень этого года. «Работа кипит. Все трэки записаны, сведены и ожидают финального мастеринга. У меня потрясающая профессиональная команда. Мы делаем все возможное, чтобы порадовать поклонников достойным результатом», - поделилась Кустинская.

Скорее слушайте новый трек! 

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