Внимание! Разыгрываем билеты на DISKOTЭKA Retro Festival 2018

Ретро-фестиваль - лучшая возможность встретиться со своими старыми друзьями и окунуться в атмосферу прошлого, а также повеселиться под любимую музыку того времени.

Ретро-фестиваль - одно из немногих мероприятий, объединяющих людей разных профессий и разных национальностей.

Беспечная юность и трепещущая молодость – золотая пора каждого человека…

Это время невероятных поступков, глубокого романтизма и чистой любви…

Неоновые огни и танцы без границ, цветные лосины и ультрамодные варенки - время первых шагов в новую эпоху, время расцвета, время неподражаемых 90-х и нулевых!

Если вы активны, энергичны и готовы к самому яркому приключению в вашей жизни, предлагаем вам посетить главный праздник музыкальной ностальгии, ретро-фестиваль DISKOTЭKA 2018 на берегу Чудского озера.

Группы ретро-фестиваля:

CAPTAIN JACK (GER)

Русский Размер

Фактор-2

Поднимаем Руки Вверх(Потехин)

Ольгаклёшъ(Макс Милованов)

Ведущий ретро-фестиваля - легендарный Денис Кораблёф / Den Karabljoff

Приходите всей семьёй, вечер будет незабываемым!

Для детей будет предусмотрено множество атракционов.

Встретимся летом на праздникe музыкальной ностальгии DISKOTЭKA Retro Festival 2018 на берегу Чудского озера!

Фестивальный дресскод неподражаемых 90-х и нулевых приветствуется!

Внимание! Организаторы фестиваля оставляют за собой право делать изменения в программе!

Отличная новость для любителей футбола FIFA WORLD CUP 2018!

Во время Diskoteka Retro Festival 2018 - 7 июля в 21:00 параллельно смотрим в прямом эфире футбольный матч между с командами России и Хорватии на большом экране Diskoteka Retro Festival 2018 @ Kasepaa Estonia!