Может, не стоило? 55-летняя Жанна Агузарова обнажилась в поддержку сборной России ФОТО 18+!
4. июль 2018, 11:59
Певица решила вновь эпатировать поклонников. Жанна не постеснялась оголиться перед камерой, таким образом знаменитость решила поддержать российскую футбольную команду.
Недавно звезда решила прервать изоляцию от окружающего мира и завела аккаунт в Instagram, пишет Starhit. Как оказалось, королева русского рок-н-ролла – активная болельщица!
Певицу так впечатлила игра российских футболистов, что она посвятила им эротические фотографии, которые подписала: «Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»