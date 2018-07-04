Может, не стоило? 55-летняя Жанна Агузарова обнажилась в поддержку сборной России

Недавно звезда решила прервать изоляцию от окружающего мира и завела аккаунт в Instagram, пишет Starhit . Как оказалось, королева русского рок-н-ролла – активная болельщица!

Певицу так впечатлила игра российских футболистов, что она посвятила им эротические фотографии, которые подписала: «Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»