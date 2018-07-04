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  • Может, не стоило? 55-летняя Жанна Агузарова обнажилась в поддержку сборной России

Может, не стоило? 55-летняя Жанна Агузарова обнажилась в поддержку сборной России ФОТО 18+!

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ФОТО: Grigoriy Sisoev / RIA Novosti

Певица решила вновь эпатировать поклонников. Жанна не постеснялась оголиться перед камерой, таким образом знаменитость решила поддержать российскую футбольную команду.

Недавно звезда решила прервать изоляцию от окружающего мира и завела аккаунт в Instagram, пишет Starhit. Как оказалось, королева русского рок-н-ролла – активная болельщица!

Певицу так впечатлила игра российских футболистов, что она посвятила им эротические фотографии, которые подписала: «Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!»

ФОТО: Instagram

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