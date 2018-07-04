Сыгравший Джа-Джа Бинкса в «Звездных войнах» актер пытался убить себя из-за роли

Американский актер опубликовал в Twitter снимок, на котором вместе с сыном стоит на том месте, где почти покончил с собой.

«В следующем году будет 20 лет с тех пор, как я столкнулся с волной негатива в СМИ, которая до сих пор влияет на мою карьеру. В этом месте я практически совершил самоубийство. До сих пор трудно говорить об этом. Я выжил, и этот маленький парень стал даром за мое выживание», — написал Бест.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N — Ahmed BEst (@ahmedbest) 3 июля 2018 г.

Актер не уточнил, что речь идет именно о его съемках в «Звездных войнах». Бест впервые появился в фантастической саге в роли нелепого человекоподобного гунгана Джа-Джа Бинкса в ленте «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», который вышел 19 лет назад, в 1999 году. Комический персонаж был встречен фанатами франшизы с неприязнью, многие критики посчитали его сюжетную линию бессмысленной и заявили, что авторы фильма ввели Джа-Джа Бинкса лишь для привлечения детской аудитории. В персонаже также увидели карикатуру на вест-индских негров из-за его акцента.