Ср, 4.07.2018
Limon в Санкт-Петербурге: иностранные футбольные болельщики пьют, пляшут и чувствуют себя как дома! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Кармен Кассь продолжает будоражить Эстонию ярким бикини

Кармен Кассь продолжает будоражить Эстонию ярким бикини Фото и видео!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: instagram

Самая известная эстонская модель Кармен Кассь сейчас наслаждается отдыхом на Лигуриийском море. Для своих эстонских поклонников Кармен ежедневно публикует в Instagram яркие снимки.

На кадрах модель с безупречной фигурой позирует в ярко-желтом купальнике. И формам 39-летней Кармен, и ее отдыху остается только позавидовать. Хотя, не будем вешать нос, и будем надеяться, что пляжная погода к нам тоже скоро вернется!

 

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on

 

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on

A post shared by Carmen Kass (@kasscarmen) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ