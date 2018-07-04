Кармен Кассь продолжает будоражить Эстонию ярким бикини Фото и видео!
4. июль 2018, 11:28
Самая известная эстонская модель Кармен Кассь сейчас наслаждается отдыхом на Лигуриийском море. Для своих эстонских поклонников Кармен ежедневно публикует в Instagram яркие снимки.
На кадрах модель с безупречной фигурой позирует в ярко-желтом купальнике. И формам 39-летней Кармен, и ее отдыху остается только позавидовать. Хотя, не будем вешать нос, и будем надеяться, что пляжная погода к нам тоже скоро вернется!